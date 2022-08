vivo V25e devient officiel avec Helio G99, un design à changement de couleur et un appareil photo 64MP

vivo a annoncé les V25 et V25 Pro il y a environ quelques semaines, et maintenant la société a ajouté un troisième membre à la gamme, surnommé vivo V25e.

Le vivo V25e est alimenté par le SoC Helio G99, exécute Funtouch OS 12 basé sur Android 12 et est disponible dans une configuration unique de 8 Go/256 Go. Et si vous voulez plus de stockage, vous pouvez l’étendre jusqu’à 1 To via une carte microSD.

Le V25e est construit autour d’un écran AMOLED FullHD + 90 Hz de 6,44 pouces ayant une luminosité maximale de 1 300 nits. Il dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique et d’une encoche pour la caméra selfie 32MP. À l’arrière, vous obtenez un appareil photo principal 64MP avec OIS, qui est rejoint par des unités de profondeur 2MP et macro 2MP.

Le panneau arrière du vivo V25e est recouvert de verre Fluorite AG, la version Sunshine Gold affichant un design qui change de couleur. Sa couleur passe de l’or à l’orange sous la lumière du soleil ou une source de lumière UV artificielle pour montrer les nuances du lever et du coucher du soleil.

Le vivo V25e mesure 7,79 mm d’épaisseur, pèse 183 grammes et contient une batterie de 4 500 mAh chargée via un port USB-C jusqu’à 44 W. Les autres points forts du vivo V25e incluent la certification NFC, IP54 et Hi-Res Audio. Il est également livré avec 4D Game Vibration pour une expérience de jeu plus immersive.

Le vivo V25e est disponible dans les couleurs Sunrise Gold et Diamond Black, et il est en précommande en Malaisie pour 1 399 RM (310 $ / 310 €) via le site officiel de vivo. Cependant, sa disponibilité sur d’autres marchés est inconnue.









Options de couleur de vivo V25e

La source