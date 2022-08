vivo V25 Pro pour examen

La nouvelle série vivo V25 a pour passion de prendre des photos et des vidéos la nuit. Et tout comme les modèles précédents de la série V, il est livré avec une caméra selfie qui dépasse son poids. Nous examinerons les deux modèles, mais disons d’abord “bonjour” le Pro.

vivo V25 (à gauche) et vivo V25 Pro (à droite)

Le vivo V25 Pro possède le meilleur matériel des deux – cela signifie de meilleures caméras avant et arrière, mais aussi un chipset Dimensity 1300 plus puissant pour effectuer le traitement d’image. Il s’agit d’un léger rafraîchissement de la puce 1200 qui alimentait le V23 Pro.

Cependant, le V23 Pro avait une configuration de caméra très différente de celle du V25 Pro, donc ce n’est pas une suite, c’est plutôt un téléphone connexe de la même série. Regardons de plus près.

Le vivo V25 Pro dispose d’un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière, basé sur l’ISOCELL Bright GW1, un capteur 1/1,72″ avec des pixels de 0,8 µm (avant binning). Cette caméra dispose d’une stabilisation OIS et EIS et peut enregistrer des vidéos 4K à 30 ips. Le traitement joue un rôle clé, de sorte que le nouveau Pro est livré avec le mode Super Night (photos) et le mode vidéo Super Night. Cependant, les modes Nuit nécessitent souvent un traitement qui ne peut pas être effectué en temps réel, de sorte que le viseur n’offre pas un bon aperçu du résultat final. La solution de vivo s’appelle Real-Time Extreme Night Vision, qui vise à éliminer les conjectures.



Caméra principale 64MP (1/1.72” GW1) avec OIS et EIS, caméra ultra large 12M (120°) et caméra macro 2MP

Quoi qu’il en soit, le retournement vers l’avant est une seule caméra selfie 32MP (trou perforé) basée sur le capteur Samsung GD2 (1/2,8″, 0,8µm). Contrairement à la plupart des téléphones de cette classe, celui-ci dispose d’une mise au point automatique sur la caméra frontale, ainsi que d’une fonction Eye AF. Cela garantit que le point focal est sur votre œil même lorsque vous vous déplacez librement.

Revenons un instant sur le vivo V23 Pro. Il avait une caméra principale de 108MP (1/1,52″, 0,7µm) sans OIS, plus une double caméra selfie – 50M de large et 8MP ultra large (105°), logée dans une large encoche. La caméra V23 Pro a bien fonctionné dans l’obscurité, mais l’OIS du nouveau Pro pourrait lui donner une longueur d’avance.

Ce ne sont pas les seuls changements. Le nouveau V25 Pro maintient l’écran FHD+ AMOLED à 6,56 pouces, mais augmente le taux de rafraîchissement de 90 Hz à 120 Hz. L’avant et l’arrière sont protégés par du verre.



Caméra selfie unique de 32 MP avec poinçon de mise au point automatique Eye percé dans l’écran AMOLED de 6,56″ (120 Hz)

Nous avons reçu le coloris Surfing Blue du V25 Pro, qui a un verre réactif aux UV à l’arrière qui change d’apparence lorsqu’il est exposé au soleil (voir ci-dessous). Le V23 Pro avait aussi du verre réactif aux UV, mais cela a changé la couleur de tout le dos, ici il crée un motif en losange. L’autre option est baptisée Starlight Black et ne réagit pas à la lumière UV.



La lumière UV peut peindre n’importe quelle forme ou motif à l’arrière du vivo V25 Pro

Quelque chose que nous avons remarqué après avoir récupéré le V25 Pro, c’est qu’il est plus volumineux – le V23 Pro était fier de sa construction élancée et légère. Les deux téléphones mesurent respectivement 8,6 mm et 7,4 mm et pèsent 190 g et 171 g.

Le nouveau modèle Pro apporte une batterie plus robuste, qui représente au moins une partie de l’essentiel. Il s’agit d’une batterie de 4 830 mAh (au lieu de 4 300 mAh) avec une charge rapide de 66 W (au lieu de 44 W). Le chargeur le plus puissant atteint 71 % en 30 minutes, contre 63 % sur l’ancien modèle, malgré la différence de capacité de la batterie de 530 mAh. Lors de nos tests, le chargeur 44W était en fait un peu plus rapide que prévu et nous verrons bientôt comment le nouveau chargeur 66W fonctionnera.



Le V25 Pro arrive avec un chargeur rapide de 66W

Bien sûr, le vivo V25 Pro ne rivalise pas seulement avec le Pro du début de cette année, il est également confronté au nouveau V25. Le V25 Pro semble résolument plus haut de gamme avec des lunettes plus minces (écran légèrement plus grand sur un encombrement légèrement plus petit). Cette encoche n’aide pas non plus et bien que l’appareil photo à l’intérieur annonce une résolution plus élevée de 50MP, il abrite un capteur plus petit (toujours avec Eye AF, cependant). Le module principal de la caméra arrière a également un capteur 64MP (mais il est plus petit) et OIS.

Restez à l’écoute pour notre rapport complet sur le vivo V25 Pro.