vivo V25 Pro est mis en vente en Inde

Le vivo V25 Pro dévoilé la semaine dernière est désormais disponible à l’achat en Inde via le site Web indien officiel de vivo, Flipkart, et les magasins de détail partenaires à travers le pays. Le V25 Pro est disponible dans les couleurs Pure Black et Sailing Blue et dispose de deux options de mémoire – 8 Go/128 Go et 12 Go/256 Go au prix de 35 999 INR (451 $/451 €) et 39 999 INR (501 $/501 €), respectivement.

Le vivo V25 Pro est alimenté par le SoC Dimensity 1300 et exécute Funtouch OS 12 basé sur Android 12 prêt à l’emploi. Il est construit autour d’un écran AMOLED incurvé FullHD + 6,56 “120 Hz avec un trou de perforation pour la caméra selfie 32MP et un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour un déverrouillage sans mot de passe du téléphone.









vivo V25 Pro

À l’arrière, vous obtenez un îlot de caméra abritant un flash LED et trois caméras – 64MP primaire (avec OIS), 12MP ultra large et 2MP macro. Le panneau arrière de la version Sailing Blue change de couleur lorsqu’il est exposé au soleil ou à une source de lumière UV artificielle.

Le reste des points forts du V25 Pro comprend la connectivité 5G, USB-C et une batterie de 4 830 mAh avec une charge rapide de 66 W. Notre examen du vivo V25 Pro est en cours, mais en attendant, vous pouvez lire nos premières impressions ici pour en savoir plus.