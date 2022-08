vivo V25 pour examen

Nous avons reçu deux nouveaux téléphones vivo aujourd’hui et il est temps de porter notre attention sur le vivo V25 – un midranger Dimensity 900 avec une caméra selfie 50MP et un dos à changement de couleur. Voyons ce qu’il apporte d’autre à la table dans ce tour d’horizon des fonctionnalités clés.

Le contenu de la boîte comprend le téléphone, un outil SIM, un étui en silicone transparent, une paire d’écouteurs filaires avec un dongle 3,5 mm vers USB-C inclus ainsi qu’un bloc d’alimentation de 44 W et un câble USB-C.

Notre unité d’examen vivo V25 est disponible dans la couleur bleu aigue-marine flashy qui non seulement a l’air cool, mais a également la capacité de changer ses teintes grâce au dos en verre Fluorite AG qui réagit à la lumière UV. C’est le même genre d’expérience que nous avons eu avec le vivo V23 Pro il y a quelque temps et c’est toujours aussi cool de voir le changement de couleur en temps réel. Vous pouvez faire preuve de créativité avec des pochoirs et personnaliser le dos à votre guise.

Nous avions un mousqueton qui traînait et avons décidé de tester son apparence sur le dos du V25. Pas trop mal.

Le dos du V25 comprend également un îlot de caméra géant avec la caméra principale 64MP avec OIS et un module ultra large 8MP et une caméra macro 2MP. L’appareil photo le plus impressionnant est logé dans l’encoche en forme de goutte d’eau à l’avant – un tireur 50MP f/2.0 avec autofocus comme sur le vivo V23 Pro de l’année dernière. Nous nous assurerons de tester à quel point il gère les selfies parallèlement à ses capacités d’enregistrement vidéo dans l’examen complet.

Le panneau AMOLED de 6,44 pouces offre une résolution FHD + et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Funtouch 12 basé sur Android 12 fonctionne bien et offre de nombreuses options de personnalisation à bricoler. Le vanilla V25 reçoit une batterie plus grande de 4 500 mAh avec une charge rapide de 44 W de vivo qui, selon vivo, peut effectuer une charge de 0 à 61 % en 30 minutes.

Gardez un œil sur notre examen complet du vivo V25 à venir dans les semaines à venir.