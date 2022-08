vivo V25 et V25 Pro sont officiellement dévoilés

Aujourd’hui, vivo a organisé un événement au cours duquel deux nouveaux midrangers impressionnants ont été présentés – découvrez le vivo V25 et le vivo V25 Pro. Le premier apporte une caméra selfie de 50 MP avec AF, tandis que le second a un chipset de 6 nm, une caméra principale de 64 MP et d’autres spécifications phares.

vivo V25

La variante vanille fonctionne sur Dimensity 900 avec 8 Go ou 12 Go de RAM. Les deux variantes de mémoire peuvent être étendues avec 8 Go supplémentaires et les options de stockage sont de 128 Go ou 256 Go.

L’écran est un AMOLED de 6,44 pouces mais le lecteur d’empreintes digitales reste sur le côté, intégré dans la touche d’alimentation. Il est livré avec la prise en charge HDR 10+, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une résolution 1080p.

La série vivo V25 est destinée aux jeunes qui aiment vloger et prendre des photos, et c’est pourquoi le téléphone vanille dispose d’un jeu de tir principal de 64 MP avec OIS, d’une caméra ultra grand angle de 8 MP et d’une caméra macro de 2 MP. La caméra selfie est de 50 MP avec de nombreux algorithmes d’IA pour que l’objet puisse apparaître un peu plus clair.

Le téléphone, étant une variante mondiale, est livré avec Funtouch OS 12, basé sur Android 12 – nous n’avons pas encore vu OriginOS sortir du marché intérieur. La batterie du vivo V25 est de 4 500 mAh avec prise en charge de 44 W FlashCharge.

Les autres spécifications incluent la 5G bimode, les dernières normes Wi-Fi, Bluetooth 5.2 et un corps relativement léger de 186 grammes.

Le panneau arrière est disponible en Aquamarine Blue, Sunrise Gold et Diamond Black et bien que tous les trois aient le verre Fluorite AG, seuls les deux premiers changent de couleur comme leur prédécesseur vivo V23.

Les prix et la disponibilité seront annoncés ultérieurement.

vivo V25 Pro

Le membre Pro de la famille est livré avec un chipset Dimensity 1300 plus puissant et un écran AMOLED plus grand de 6,56 pouces, également incurvé, tandis que le lecteur d’empreintes digitales s’est frayé un chemin sous le panneau. Le taux de rafraîchissement maximal ici est de 120 Hz tandis que la résolution reste de 1080p.

La configuration principale de la caméra reste la même que celle du frère non Pro – 64 MP principal avec OIS (et EIS), 8 MP super grand angle et 2 MP macro. Le tireur de selfie, cependant, a été rétrogradé à 32 MP mais il a conservé la fonction de mise au point automatique.

Le vivo V25 Pro dispose également de Funtouch OS 12 et de toutes les dernières et meilleures options de connectivité, y compris toutes les principales bandes 5G. Du point de vue logiciel, vivo a équipé les fonctionnalités sophistiquées telles que Super Night Video et Vlog Movie qui permettent aux utilisateurs de prendre de meilleures vidéos pour leurs comptes de médias sociaux.

Le téléphone est un peu plus gros et plus lourd que le vivo V25, et est livré avec une batterie de 4 830 mAh et une FlashCharge de 66 W.

Encore une fois, les deux options de couleur bleu et noir ont le verre Fluorite AG, mais seul le premier peut changer d’apparence sous la lumière UV et la lumière directe du soleil.

L’option 8/128 Go coûte 35 999 INR (environ 450 $), tandis que 12/256 Go vous coûtera 39 999 INR (environ 500 $). La pré-réservation commence aujourd’hui, le 17 août, tandis que la disponibilité est prévue pour le jeudi prochain, le 25 août.