Le vivo V25 sera disponible en pré-réservation en Inde à partir de 15h00 heure locale. Cela survient près d’un mois après la mise en vente du V25 Pro dans le pays. Certains détails pour le lancement de la V25 manquent toujours, par exemple il n’y a pas de date d’expédition, mais ce sera vraisemblablement lors de l’événement de vente The Big Billion Days de Flipkart (23-30 septembre).











Le vivo V25 peut être pré-réservé en Inde à partir d’aujourd’hui (à partir de 15h00 heure locale)

En effet, Flipkart est l’un des revendeurs qui proposera le V25, vous pouvez le trouver ici. Le téléphone est également allumé le propre magasin de vivo, bien sûr. Aux deux endroits, le prix du modèle de base 8/128 Go est de 28 000 ₹ (vous pouvez également choisir 12 Go de RAM et 256 Go de stockage).

Flipkart et vivo.com offrent tous deux une remise instantanée de 2 500 ₹ pour les cartes de crédit et de débit HDFC/SBI/ICICI. Si vous échangez un ancien téléphone, vivo vous donnera également un supplément de 2 000 ₹ en plus de la valeur du téléphone. Notez que le prix de 28 000 ₹ comprend une remise temporaire de 15 % (le PDSF est de 33 000 ₹).

Outre les détaillants en ligne, le vivo V25 sera également disponible dans des magasins physiques tels que Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, Poorvika, Sangeetha et autres.











Faits saillants du vivo V25

L’ascenseur pour le vivo V25 est un écran AMOLED de 6,44 pouces (FHD +, 90 Hz), Dimensity 900 (avec connectivité 5G), caméras principales 64MP, caméras ultra larges 8MP et macro 2MP, plus une caméra selfie 50MP et une batterie 4 500 mAh avec 44W charge rapide (0-61% en 30 minutes).

À titre de comparaison, le modèle Pro a été lancé à 36 000 ₹ pour la même configuration de mémoire (8/128 Go). Le Pro présente plusieurs avantages par rapport à son frère, comme un écran 120 Hz légèrement plus grand, un chipset Dimensity 1300 plus puissant et une batterie plus grande avec une charge plus rapide de 66 W.

Nous travaillons déjà sur un examen V25, alors restez à l’écoute pour un rapport détaillé, y compris un examen plus approfondi de ce qui se passe avec ce panneau arrière à changement de couleur.

