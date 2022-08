Vivo V24/V25 : tout ce que vous devez savoir

Vivo s’est bâti une réputation décente au cours des dernières années pour les smartphones solides qui ne coûtent pas cher à la Terre.

Maintenant, des rumeurs commencent à apparaître concernant ce que nous verrons lorsque le Vivo V24 (ou est-ce le V25 ?) entrera en scène, très probablement dans les prochaines semaines. Voici tout ce que nous savons sur le futur appareil.

Vivo V24 ou Vivo V25 ?

Alors que la logique suggère que le successeur du Vivo V23 5G sera le Vivo V24 5G, ce n’est pas gravé dans le marbre – surtout si l’on considère que Vivo a déjà décidé de sauter le Vivo V22.

Fait intéressant, des rumeurs et des fuites – y compris une jolie fuite officielle de la console Google Play début août – semblent suggérer que Vivo a décidé d’appeler ses prochains smartphones les Vivo V25 et Vivo V25 Pro, sautant apparemment le surnom de V24.

Bien sûr, cela reste à confirmer par Vivo, mais ne soyez pas trop surpris si les Vivo V25 et Vivo V25 Pro font une apparition sur scène lors du lancement indien supposé plus tard ce mois-ci.

Quand sortira le Vivo V24/25 ?

Vivo n’a pas confirmé quand le smartphone de nouvelle génération arrivera, nous devons donc examiner les modèles précédents de la série, ainsi que les rumeurs qui commencent à apparaître. Voici quand les dernières itérations de la série V2 sont apparues :

Vivo V23 5G : janvier 2022

Vivo V21 5G : mai 2021

Vivo V20 : décembre 2020

Comme vous pouvez le voir, il y a généralement environ six mois entre les versions – notez qu’il n’y a jamais eu de V22, Vivo omettant entièrement ce nombre pour une raison quelconque.

Alors qu’une actualisation de six mois indiquerait une actualisation de juin/juillet, nous savons maintenant que ce n’était pas le cas.

Cependant, un rapport de 91Mobiles Hindi suggère que nous ne sommes pas trop loin de sa révélation. Des sources anonymes ont déclaré à la publication que le Vivo V25 Pro sera dévoilé en Inde le 17 août 2022, avec une sortie prévue une semaine plus tard, le 25 août 2022.

Fait intéressant, la publication ne mentionne pas le V25 standard, ce qui soulève des questions quant à savoir si nous verrons simplement le Pro lors de l’annonce.

Il convient également de noter que la disponibilité au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Europe reste à confirmer. Il y a beaucoup de smartphones destinés à l’Inde qui ne se rendent pas en Europe, après tout !

Combien coûtera le Vivo V24/25 ?

Comme pour la date de sortie, Vivo n’a pas encore fait d’annonce sur le coût du nouvel appareil. Mais nous avons les modèles précédents à utiliser comme guide. Voici les prix des deux derniers appareils de la série V :

Vivo V23 : 499 €/29 990 ₹ (environ 350 £/470 $)

Vivo V23 Pro : 38 990 ₹ (environ 390 £/460 €/520 $)

Vivo V21 : 399 £/399 €/29 990 ₹ (environ 519 $)

Vivo n’a que récemment commencé à sortir des appareils en dehors de l’Asie et dans d’autres régions sélectionnées, l’Europe obtenant certains modèles mais pas d’autres. Au moment d’écrire ces lignes, le Vivo V21 5G est arrivé au Royaume-Uni, mais seulement fin 2021, tandis que le V23 5G n’était disponible qu’en Europe continentale.

Dans cet esprit, nous ne savons pas vraiment quels territoires verront le V24/V25 ou ses rumeurs de variantes Pro lorsqu’ils seront enfin lancés. Les clients américains devront cependant importer le téléphone, car Vivo est l’une des nombreuses marques chinoises qui n’ont pas de représentation en Amérique.

Quelles spécifications et fonctionnalités verrons-nous dans le Vivo V24/25 ?

Cela reste également un domaine de spéculation, avec quelques rumeurs suggérant comment le nouveau modèle prendra forme lors de sa sortie — en fait, la plupart des rumeurs jusqu’à présent se sont concentrées sur le modèle V24/V25 Pro plus puissant.

À titre indicatif, voici les spécifications du V23 5G, qui finiront probablement par être assez similaires au V24 standard :

Android 12 avec Funtouch OS 12

Écran AMOLED FHD+ de 6,44 pouces, 90 Hz, HDR10+

MediaTek Dimension 920

8/12 Go de RAM

128/256 Go de stockage interne

Appareil photo principal 64Mp, f/1.9

Caméra ultra large 8Mp, f/2.2

Caméra macro 2Mp, f/2.4

Caméra selfie principale 50Mp, f/2.0

Caméra selfie ultra large 8Mp, f/2.3

Lecteur d’empreintes digitales (à l’écran)

Bluetooth 5.2

GPS

NFC

5G

Dual SIM

Revêtement d’écran Schott Xensation Up

Batterie non amovible 4200mAh

Charge 44W

Stardust Black ou Sunshine Gold

157,2 x 72,4 x 7,4 mm

179g

De nombreux rapports que nous avons vus ont indiqué qu’un processeur MediaTek Dimensity 900 était le silicium de choix pour le V24. Cela semble cependant douteux, car le Dimensity 920 du V23 5G est une meilleure puce. MyGadgetNews va avec le MediaTek Dimensity 920, qui, selon nous, est la sélection la plus probable.

La plupart des rumeurs suggèrent que Vivo utilisera à nouveau un écran AMOLED de 6,44 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la même configuration de caméra 64Mp + 8Mp + 2Mp que celle du V23 5G.

La bonne nouvelle est que le modèle Pro obtiendrait un coup de pouce plus impressionnant, avec une liste de référence Geekbench divulguée pointant vers l’inclusion du même Dimensity 1300 trouvé dans les goûts de OnePlus Nord 2T et Oppo Reno 8.

La liste divulguée suggère également qu’il sera disponible dans plus d’une variante, avec des listes pour les versions 8 Go et 12 Go du V25 Pro sur la base de données Geekbench.

On dit également qu’il offre une expérience de caméra selfie améliorée avec sa caméra selfie 32Mp, complète avec des capacités OIS.

On dit également que le modèle Pro arrivera avec le même verre Fluorite AG à changement de couleur à l’arrière, et il sera également doté d’une charge rapide de 66 W.

Si vous ne pouvez pas attendre la sortie de la prochaine gamme Vivo, consultez nos guides des meilleurs téléphones chinois, des meilleurs téléphones Android et des meilleures offres téléphoniques pour voir si quelque chose d’autre pourrait combler le vide.