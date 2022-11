vivo V21s arrive avec Android 12 et une encoche en forme de goutte d’eau

vivo vient d’annoncer un nouveau téléphone à Taiwan. Le vivo V21s contient le chipset Dimensity 800U et Funtouch OS 12, basé sur Android 12. Il arrive 18 mois après l’annonce du premier smartphone V21, et aura un vivo V23 et un vivo V25 pour le tenir compagnie dans les rayons des magasins à Taiwan.

Le vivo V21s n’est pas non plus un nouveau smartphone – il est en grande partie identique au V21 5G, mais ajoute NFC. Cela signifie qu’il est également identique à vivo V21, mais avec la radio 5G activée.

Le FuntouchOS 12 est le seul changement vivo apporté à la table. L’écran est le même AMOLED de 6,44 pouces avec une résolution de 1080p et une encoche en forme de goutte d’eau pour l’appareil photo 44MP. La RAM est de 8 Go de RAM, tandis que le stockage est de 128 Go, extensible via un port microSD.

Lorsque nous avons examiné le V21 l’année dernière, nous l’avons fortement recommandé, malgré les quelques défauts tels qu’une expérience audio terne et des performances de caméra ultra-large décevantes.

Le vivo V21 coûte 11 490 TWD (365 $ / 355 €) et est disponible dans les couleurs Dusk Blue et Sunset Dazzle. Le prix est le même que lors du lancement du vivo V21 en avril 2021, mais se situe entre la série V moderne et les téléphones Y à Taïwan, il pourrait donc trouver sa foule.

