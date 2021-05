vivo V21e 5G et vivo Y73 apparaissent sur la console Google Play

vivo vient d’obtenir la certification de deux téléphones à venir, qui sont apparus sur la console Google Play – les prochains vivo V21e 5G et vivo Y73. Les smartphones V2055 et V2059 sont apparus avec des spécifications et un aspect similaires, mais avec une différence essentielle: le premier téléphone sera alimenté par un chipset Dimensity 700 avec connectivité 5G, tandis que le dernier s’en tiendra à un Helio G90 4G uniquement.





vivo V2055 • vivo V2059

Mis à part les différents chipsets, tout le reste est identique – un écran Full HD +, 8 Go de RAM et Android 11 prêt à l’emploi. En plus de cela, même les images sont apparemment les mêmes – un combiné de base avec une encoche en forme de goutte d’eau pour la caméra selfie, tandis que les boutons de volume sont sur le côté droit. Gardez à l’esprit que ceux-ci peuvent être des espaces réservés.

La touche d’alimentation se trouve sur le côté et, à son apparence, elle pourrait avoir un scanner d’empreintes digitales intégré, ce qui signifie que le panneau avant est probablement un écran LCD. Bien sûr, il pourrait également s’agir d’un panneau OLED et vivo économiser de l’argent en sautant le scanner d’empreintes digitales UD (tout comme Xiaomi l’a fait avec le Redmi Note 10). Nous le saurons à coup sûr une fois ces téléphones arrivés, mais jusqu’à présent, nous n’avons rien entendu sur une date de lancement.

Via 1 • Via 2