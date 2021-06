vivo V21e 5G est maintenant officiel en Inde

Sans surprise, vivo a tenu parole et a officialisé le V21e 5G en Inde aujourd’hui, à la suite d’un teaser plus tôt cette semaine. Cela ne doit pas être confondu avec le non-5G vivo V21e, qui a été annoncé en avril et est disponible depuis début mai.

vivo V21e 5G dans Sunset Jazz

Le vivo V21e 5G est livré avec le chipset MediaTek Dimensity 700 à la barre, le même écran AMOLED de 6,44 pouces 1080×2400 60 Hz que le V21e, une caméra selfie 32 MP de résolution inférieure et une caméra de moins à l’arrière – le modèle 5G a le capteur principal de 64 MP et l’ultrawide 8 MP, mais dit adieu à la macro cam 2 MP inutile. Le V21e 5G a la même capacité de batterie de 4 000 mAh que son frère 4G, mais peut se charger plus rapidement jusqu’à 44 W.



vivo V21e 5G dans Dark Pearl

Le V21e 5G est disponible dans les options de couleur Sunset Jazz et Dark Pearl, et exécute Android 11 avec Funtouch OS 11.1 en plus. Le capteur d’empreintes digitales est intégré à l’écran. Le téléphone est au prix de 24 990 INR dans la seule version proposée, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Vous pourrez le trouver sur Flipkart, Amazon, ainsi que dans la propre boutique en ligne de vivo.