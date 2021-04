La famille vivo V21 est toujours entourée de mystère. La seule véritable information solide que nous ayons jusqu’à présent est un événement de dévoilement le 27 avril en Malaisie pour le V21 régulier et le V21e. Au-delà de cela, diverses sources ont également suggéré l’existence sur un V21 Pro, qui peut ou non être similaire ou même identique au V21 5G, récemment certifié en Indonésie. Enfin, il y a le V21 SE, qui porte officiellement son numéro de modèle V2061 dans une nouvelle liste d’appareils dans la console Google Play. Le nom et le modèle ont été croisés et mis en correspondance à l’aide de la base de données indienne IMEI, d’où provient également le nom de Vivo V21 SE. Bien que, clairement, il reste encore beaucoup de questions concernant la programmation et même des informations de base sur ses membres, comme les noms.





Liste de la console Vivo V21 SE Google Play

Si nous supposons que ce travail de détective se vérifie, alors le vivo V21 SE est basé sur le chipset Snapdragon 720G, avec 8 Go de RAM. Sa résolution d’affichage est de 1080 x 2400 pixels, avec une densité de pixels de 440ppi. Si ces chiffres sont exacts, nous cherchons probablement une diagonale d’affichage ou environ 6 pouces. Nous savons que le panneau comprend une encoche en forme de goutte pour la caméra selfie, grâce à la petite image incluse dans la liste de la console Google Play. La page mentionne également Android 11 et c’est à peu près tout.

En ce qui concerne les autres informations sur le V21 vanille et la gamme en général, nous avons une fuite antérieure qui révèle un design de dos dégradé accrocheur, ainsi qu’un accent sur la minceur de la gamme. Apparemment, vivo vise à fournir certains des appareils les plus minces compatibles avec la 5G. Cette source a également mentionné un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière, flanqué de deux tireurs supplémentaires et, chose intéressante, un selfie de 44 MP, avec OIS. Tout à fait non conventionnel.

Il convient de noter cependant que nous ne pouvons pas du tout savoir comment ces informations se rapportent au vivo V21 SE, ni si elles sont exactes de cette manière. Il convient également de mentionner la nette similitude des numéros de modèle entre le V21 SE (V2061) et le vivo iQOO U3 (V2061A) existant. Pour ce que ça vaut.

La source | Passant par