vivo V21 SE apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 720G

La série V21 de vivo comprend actuellement trois smartphones – V21, V21 5G et V21e. Mais la société devrait bientôt ajouter le V21 SE à la gamme, qui est apparu sur Geekbench avec des spécifications clés.

Selon la base de données de référence, le V21 SE, portant le code de modèle V2061, exécute Android 11 (probablement avec FuntouchOS en haut) et dispose de 8 Go de RAM à bord. Il pourrait également y avoir une option de 6 Go de RAM, mais cela reste à confirmer.

La section carte mère de la liste mentionne « atoll », qui est un nom de code pour le Snapdragon 720G.

Auparavant, le V21 SE était repéré sur Google Play Console avec les mêmes spécifications. De plus, Play Console a également révélé que le smartphone offrira un écran cranté ayant une résolution de 1080p et une densité de pixels de 440 ppp.





vivo V21

Le reste des spécifications du V21 SE est encore un mystère pour le moment, mais nous en apprendrons sûrement plus sur le smartphone dans les semaines à venir.

