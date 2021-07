Vivo V21 SE apparaît sur AI Benchmark avec Snapdragon 720G

Avec les vivo V21 5G, V21e et V21e 5G déjà officiels, la société pourrait envisager d’ajouter un quatrième membre à la famille V21, baptisé V21 SE.

Le combiné est apparu sur Geekbench il y a environ deux mois avec le Snapdragon 720G et nous avons maintenant une autre confirmation de la progression de son développement. Il se présente sous la forme d’une liste AI Benchmark révélant 8 Go de RAM et Android 11.

Une capture d’écran de la liste AI Benchmark

Fait intéressant, la version 4G du vivo V21e exécute exactement la même puce, nous nous demandons donc ce qui va différencier le V21e et le V21 SE. Nous le saurons probablement plus tôt que tard.

