Les caméras arrière sur les smartphones ont fait des pas de géant au cours des dernières années, mais les caméras selfie n’obtiennent pas toujours le même amour. C’est quelque chose que les Vivo V21 et V21 5G visent clairement à corriger, avec la première caméra selfie pour smartphone au monde avec stabilisation optique de l’image (OIS).

Les nouveaux téléphones Vivo de milieu de gamme combinent OIS – désormais standard sur les caméras arrière des téléphones phares – avec un capteur 44Mp et un module flash intégré dans le cadre du téléphone près de l’encoche en forme de larme. Le résultat est un appareil photo selfie qui devrait être capable de prendre des photos haute résolution, des vidéos 4K et des photographies de nuit de haut niveau.

En mettant de côté des solutions plus extravagantes comme l’écran arrière du Xiaomi Mi 11 Ultra ou le prochain module de caméra basculante de l’Asus Zenfone 8, il s’agit à ce jour du premier appareil photo selfie dédié à utiliser OIS pour garder des images nettes et stabiliser la photographie en basse lumière.

Vivo n’a pas non plus oublié les caméras arrière, avec une configuration à trois caméras dirigée par un objectif principal de 64Mp – également avec OIS. Un écran AMOLED 90Hz, une charge filaire 33W et MediaTek Dimensity 800U complètent la fiche technique, qui est essentiellement identique pour les versions 4G et 5G du V21.

J’étais un grand fan du V20 de l’année dernière, qui est le téléphone qui m’a convaincu que Vivo possède actuellement le meilleur langage de conception de toutes les entreprises du secteur des smartphones.

Cela ne semble pas avoir beaucoup changé cette fois. Vivo en a réduit une fraction pour rendre le V21 encore plus fin que son prédécesseur avec une épaisseur minuscule de 7,29 mm. Le module de caméra à gradins bicolores revient et le dos en verre est désormais disponible en trois finitions: Sunset Dazzle, Dusk Blue et Arctic White.







«Nous avons développé notre gamme V21 sur la base de nos connaissances sur ce que nos clients apprécient le plus dans leurs téléphones. Cette caméra frontale OIS marque une étape radicale dans l’établissement de la norme pour les futures caméras frontales pour smartphone », déclare Spark Ni, vice-président senior et directeur marketing de Vivo.

«Alors que le monde virtuel continue de fusionner avec notre réalité physique, la caméra OIS frontale de la série V21 avec son puissant projecteur selfie, son design élégant et son expérience utilisateur incroyable aidera nos clients à se présenter virtuellement et en personne.»

Les V21 et V21 5G rejoignent les iQOO 7 et iQOO 7 Legend de Vivo, annoncés hier, pour obtenir des lancements mondiaux – bien qu’il reste à voir si cela inclut ou non l’Europe et le Royaume-Uni.

Vivo a été lancé en Europe en 2020 avec le produit phare X51 et a également promis que la série X60 de cette année arrivera sur le continent. La société semble toutefois prudente quant à l’élargissement de sa gamme trop rapidement – ou est peut-être simplement contrainte par des problèmes d’approvisionnement – et il n’est donc pas encore clair quels modèles sortiront d’Asie.

Lisez nos critiques des Vivo X60 Pro et X60 Pro + pour découvrir comment les derniers produits phares de la marque résistent, ou consultez notre guide des meilleurs téléphones Vivo en ce moment.