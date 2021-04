Plus tôt ce mois-ci, le vivo V21 a été certifié en Indonésie avant son lancement, puis le bras de vivo en Malaisie a commencé à taquiner le téléphone sur son site officiel. Il était donc assez clair qu’un dévoilement complet allait avoir lieu le plus tôt possible.

Cela a été confirmé aujourd’hui par le compte Twitter officiel de vivo Malaysia. Le V21 sera officialisé le 27 avril dans le pays, aux côtés d’un V21e. Nous nous attendions toujours à ce que le V21 soit une famille d’appareils et pas seulement un téléphone, et cela le confirme à peu près.

Selon un rapport encore non confirmé, le V21 devrait également être lancé en Inde le même jour. Le V21 prendra en charge la RAM virtuelle, vous pouvez donc «ajouter» 3 Go supplémentaires en utilisant le stockage pour une mémoire totale de 11 Go. La caméra selfie du V21 aurait maintenant une mise au point automatique sur les yeux, et le téléphone coûterait moins de 25000 INR (335 $ ou 279 € aux taux de change actuels).

