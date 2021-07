vivo V21 5G sorti au Royaume-Uni

Après son lancement en avril, le V21 5G de vivo est désormais en vente au Royaume-Uni. Le prix de détail suggéré pour la version 8/128 Go est fixé à 399 £, bien que certains détaillants comme Clou de girofle l’offrent pour un peu moins.

Le gros problème avec le V21 5G est sa caméra frontale de 44 mégapixels dotée de l’OIS et de l’EIS pour des images et des vidéos sans secousses jusqu’à une résolution 4K. Le téléphone est alimenté par le chipset Dimensity 800U de MediaTek et dispose également d’une batterie de 4 000 mAh avec une charge de 33 W. L’arrière abrite une caméra principale de 64 MP aux côtés d’un module ultra-large de 8 MP et d’une macro cam de 2 MP.

Le logiciel est couvert par Funtouch 11.1 au-dessus d’Android 11. Si vous souhaitez en savoir plus sur le V21 5G, consultez notre critique écrite ou consultez la ventilation vidéo liée ci-dessous.