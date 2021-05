vivo V21 5G pour examen

Le dictionnaire Oxford a nommé «selfie» le mot de l’année en 2013, mais de nombreux téléphones sont toujours nuls à prendre un selfie huit ans plus tard. Si une terrible caméra frontale a été le fléau de votre existence sur les réseaux sociaux, vous pourriez être intéressé par ce que nous venons de recevoir par la poste.

Le vivo V21 5G apporte du matériel sérieux. Le module frontal abrite un capteur haute résolution 44MP, ce qui pourrait rendre les téléphones coûteux comme le Galaxy S21 + (10MP), l’iPhone 12 (12MP) et le Xperia 1 III (8MP) se sentir mal.

Et il dispose de la stabilisation optique de l’image (OIS), qu’aucun des produits phares susmentionnés ne possède. En fait, très peu de téléphones ont jamais eu une stabilisation optique sur la caméra selfie. Cela devrait vous permettre de filmer des vidéos de style walk-and-talk sans avoir à apporter de cardan.

En parlant de vidéos, le V21 5G peut enregistrer des séquences 4K avec ses caméras avant et arrière. À seulement 30 images par seconde, mais le téléphone capturera toujours des photos et des vidéos haute résolution de votre belle tasse.

Et il fonctionnera même bien après des heures car il a deux LED intégrées dans le cadre supérieur pour fournir une lumière supplémentaire. Les flashs LED n’ont jamais été parfaits à distance, mais ils fonctionnent très bien à bout de bras.

À propos, bien que notre unité dispose d’une connectivité 5G, notre examen s’appliquera également au vivo V21 (4G). La seule différence entre ces deux est exactement que la connectivité 5G, le reste du matériel est exactement le même.

Y compris le chipset Dimensity 800U. Il est étrange de voir un chipset 5G dans un téléphone 4G uniquement, mais nous ne nous plaignons pas – nous avons été plutôt satisfaits des performances du 800U, il est comparable au Snapdragon 750G.

Ce n’est peut-être pas assez rapide pour exécuter des jeux à 90 ips, mais l’écran AMOLED 90 Hz semble néanmoins prometteur. Il prend en charge HDR10 +, ce qui est une aubaine pour la prévisualisation et l’édition de photos et de vidéos sur le téléphone (c’est également idéal pour afficher du contenu, mais qui aurait un téléphone obsédé par les selfies pour regarder Netflix?).

Lorsque vous êtes en déplacement, vous apprécierez la finesse et la légèreté du V21 5G – il pèse 176 g et mesure 7,3 mm d’épaisseur. Ou un peu plus, selon le coloris que vous choisissez (le nôtre est la version Dusk Blue).

Vous apprécierez probablement aussi la charge rapide, la brique 33W est censée remplir la batterie de 4000 mAh à 63% en une demi-heure. Nous allons tester cela, mais le chargeur 33W du V20 a atteint 66%, de sorte que le nouveau modèle devrait facilement tenir sa promesse. Le V20 a également affiché une note d’endurance impressionnante, c’est donc quelque chose à espérer également.

Vivo a montré des progrès impressionnants dans le domaine de la caméra avec sa série phare X, mais le V20 a connu des virages difficiles. Et le V21 met encore plus de valeur dans ses fonctionnalités de caméra.

Le vivo V21 5G est déjà disponible en Inde, à partir de 30000 INR et sera bientôt également disponible au Vietnam. La version 4G lancée en Malaisie à 1600 MYR (encore une fois, c’est essentiellement le même téléphone sans 5G).



Le pack de vente au détail vivo V21 5G comprend un chargeur de 33 W, un adaptateur USB-C vers 3,5 mm et un casque

Notre sondage hebdomadaire a montré que le V21 5G pouvait attirer un public, mais un avis positif pourrait améliorer encore ses perspectives, restez à l’écoute de nos résultats.