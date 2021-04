Le vivo V21 5G dévoilé il y a quelques jours a fait ses débuts aujourd’hui en Inde. Le smartphone dispose de deux options de mémoire – 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go au prix de 29 990 INR (405 $ / 335 €) et 32 ​​990 INR (445 $ / 370 €), respectivement. Vous pouvez en acheter un dans la couleur Sunset Dazzle, Dusk Blue ou Arctic White à partir du 6 mai via Flipkart, le site Web de vivo India et les magasins hors ligne, ainsi que chez les principaux partenaires de vente au détail à travers le pays.







vivo V21 5G dans les couleurs Sunset Dazzle, Dusk Blue et Arctic White

Le vivo V21 5G est alimenté par le SoC Dimensity 800U et exécute Funtouch OS 11.1 basé sur Android 11. Il est également livré avec la fonction Extended RAM, qui utilise 3 Go de stockage interne du téléphone pour offrir un total de 11 Go de RAM.

Le smartphone est construit autour d’un AMOLED FullHD + 90Hz de 6,44 « qui a un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour le déverrouillage sans mot de passe du téléphone. L’écran a également une encoche pour la caméra selfie 44MP, qui est livré avec OIS et mise au point automatique et est flanqué de deux modules flash LED pour vous aider à prendre des photos plus lumineuses dans des conditions sombres.

Le panneau arrière du V21 5G, en verre mat AG, abrite une configuration à trois caméras comprenant des unités macro primaires de 64 MP, ultrawide de 8 MP et macro de 2 MP. La caméra principale, comme le tireur de selfie, est également livrée avec OIS.