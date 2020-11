vivo V20 Pro 5G sera officiellement lancé en Inde le 2 décembre

vivo a annoncé et sorti le V20 Pro fin septembre, mais pas en Inde. Cette lacune du téléphone devrait être corrigée très prochainement. Nous savions déjà que le V20 Pro frapperait le sous-continent au début de décembre, et aujourd’hui, la société chinoise a décidé d’annoncer la date réelle du dévoilement: le 2 décembre.

La confirmation officielle est bonne à avoir, bien sûr. Si vous vous demandez à quoi vous attendre, le vivo V20 Pro (qui aura apparemment le suffixe «5G» en Inde, en passant par l’image d’accroche dans le tweet ci-dessus) arbore un écran FHD + AMOLED de 6,44 pouces avec un scanner d’empreintes digitales intégré mais aucune action de taux de rafraîchissement élevé malheureusement.

Le téléphone est alimenté par le chipset Snapdragon 765G, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage non extensible. À l’arrière, il y a un appareil photo principal de 64 MP, un ultra-large de 8 MP et un capteur de profondeur de 2 MP, tandis qu’à l’avant, vous obtenez un vivaneau selfie principal de 44 MP ainsi qu’un ultra-large de 8 MP.

Le vivo V20 Pro dispose d’une batterie de 4000 mAh avec une charge rapide de 33 W et fonctionne sous Android 10 avec Funtouch 11 sur le dessus.