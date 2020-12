Le vivo V20 Pro 5G a été annoncé en septembre avec Funtouch OS 11 basé sur Android 10, et avant ses débuts en Inde, vivo a déclaré que le smartphone recevrait la mise à jour Android 11 cette semaine. Eh bien, vivo a tenu sa promesse car Android 11 a commencé à être déployé pour le V20 Pro 5G.

La mise à jour Android 11 porte le numéro de build PD2020F_EX_A_6.70.8 et nécessite un téléchargement d’environ 3,6 Go. Il est livré avec l’historique des notifications, la fonction de discussion prioritaire et les fonctionnalités de bulles de discussion et augmente le niveau du correctif de sécurité Android sur le V20 Pro 5G jusqu’au 1er novembre 2020.







Mise à jour vivo V20 Pro 5G Android 11

Il convient également de mentionner que la mise à jour d’Android 11 modifie la version ROM dans le A propos du téléphone menu du V20 Pro 5G vers vos OS_2.0 à partir de Funtouch OS 11 Global alors qu’il exécutait Android 10. Nous avons contacté vivo pour plus de clarté et mettrons à jour l’histoire dès que nous aurons de nouvelles. Mais il y a de fortes chances que cette erreur soit corrigée avec la prochaine mise à jour.

Quoi qu’il en soit, la nouvelle version est déployée par voie aérienne et nous l’avons reçue sur notre unité en Inde. Si vous vivez dans un autre pays et que vous avez la mise à jour Android 11, faites-le nous savoir en laissant un commentaire ci-dessous.