Vivo a lancé son smartphone Vivo V20 Pro 5G en Thaïlande en septembre. Désormais, le fabricant chinois a apporté son Vivo V20 Pro 5G en Inde. Vivo a lancé le V20 Pro 5G est le premier smartphone de la série Vivo V à prendre en charge la 5G et a été proposé au prix de 29990 RS. Le smartphone est livré avec le système d’exploitation FunTouch OS 11 basé sur Android 11, un chipset Qualcomm Snapdragon 765G, deux caméras selfie, entre autres fonctionnalités.

Le Vivo V20 Pro a été lancé en Inde au prix de Rs 29 990 pour la seule variante de stockage 8 Go de RAM + 128 Go et sera disponible à l’achat chez tous les principaux détaillants en ligne et hors ligne. Le Vivo V20 était déjà coté sur des détaillants comme Reliance Digital au prix de Rs 29 990 avant le lancement. Les pré-réservations pour le Vivo V20 Pro sont en cours depuis un certain temps sur le site Web de Vivo. Le fabricant chinois prenait des précommandes pour son prochain combiné 5G pour un montant symbolique de Rs 2000.

Le Vivo V20 Pro 5G est livré avec un écran Full HD + AMOLED de 6,44 pouces. Le smartphone fonctionne sur FunTouch OS 11 basé sur Android 11 et est alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 765G associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En termes d’appareil photo, le Vivo V20 Pro 5G dispose d’une configuration de triple caméra arrière qui comprend un capteur principal Samsung ISOCELL GW1 de 64 mégapixels avec une ouverture f / 1,8. Il existe également un capteur secondaire de 8 mégapixels et un capteur monochrome de 2 mégapixels. À l’avant, il y a une configuration de double caméra selfie qui comprend un capteur principal de 44 mégapixels et un capteur secondaire de 8 mégapixels. Il existe une batterie de 4000 mAh qui fournit toute la puissance et prend en charge la technologie de charge rapide FlashCharge 33W.