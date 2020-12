Le Vivo V20 Pro 5G a été lancé en Inde la semaine dernière au prix de Rs 29 990. Le Vivo V20 Pro est livré avec le logiciel FunTouch OS 11 basé sur Android 10 prêt à l’emploi. Maintenant, le fabricant chinois déploie la mise à jour Android 11 sur Vivo V20 Pro 5G en Inde. Le Vivo V20 Pro est alimenté par le SoC Snapdragon 765G de Qualcomm et une configuration à double caméra frontale. Le smartphone est soutenu par une batterie de 4000 mAh et dispose d’une configuration de triple caméra arrière.

La mise à jour du Vivo V20 Pro 5G est fournie avec le numéro de version PD2020F_EX_A6.70.8 et une taille de mise à jour de 3,6 Go. Le journal des modifications indique que la nouvelle mise à jour apporte de nouvelles fonctionnalités au Vivo V20 Pro 5G, notamment des bulles de discussion, une fonction de discussion prioritaire et l’historique des notifications. La mise à jour apporte également le correctif de sécurité de novembre 2020 au smartphone Vivo V20 Pro 5G. Les rapports suggèrent que Vivo déploie largement la mise à jour et que ceux qui la possèdent peuvent rechercher une mise à jour en accédant aux paramètres de leurs smartphones.

Le Vivo V20 Pro 5G arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,44 pouces (1080x2400p) avec une encoche. Le smartphone est alimenté par un Qualcomm Snapdragon 765G associé à 8 Go de RAM. Il y a une configuration triple caméra à l’arrière, y compris un capteur Samsung ISOCELL principal de 64 mégapixels, un capteur secondaire de 8 mégapixels et un objectif monochrome de 2 mégapixels. La batterie de 4000 mAh du Vivo V20 Pro 5G prend en charge la technologie de charge rapide FlashCharge de 33 W.