vivo a annoncé les V20, V20 SE et V20 Pro 5G en septembre. Les modèles vanille V20 et SE ont déjà fait leur chemin en Inde depuis et aujourd’hui la variante Pro les rejoint.

Le vivo V20 Pro 5G est proposé dans les couleurs Midnight Jazz et Sunset Melody et est proposé dans une configuration unique de 8 Go / 128 Go. Son prix est de 29 990 INR (410 $ / 340 €) et sera mis en vente plus tard dans la journée sur la boutique en ligne de vivo, Flipkart, Amazon.in et d’autres détaillants en ligne et hors ligne à travers le pays.







Offres et disponibilité du vivo V20 Pro 5G

Le V20 Pro 5G a un SoC Snapdragon 765G à la barre et notre unité démarre Android 10 avec Funtouch OS 11 au-dessus, mais vivo sortira Android 11 OTA cette semaine, donc les clients qui achètent le V20 Pro 5G n’ont pas à attendre beaucoup pour avoir un aperçu de la dernière version d’Android.

Le V20 Pro 5G est doté d’un écran FullHD + AMOLED de 6,44 « avec une encoche sur le dessus pour les caméras 44MP de large et 8MP ultra-large. L’écran dispose également d’un lecteur d’empreintes digitales intégré pour l’authentification biométrique.







vivo V20 Pro 5G dans les couleurs Sunset Melody et Midnight Jazz

Le panneau arrière du smartphone, en verre mat AG, abrite une configuration à trois caméras comprenant des capteurs de profondeur primaires 64MP, 8MP ultrawide et 2MP. Le module 8MP sert également d’appareil photo macro pour vous permettre de capturer des photos d’aussi près que 2,5 cm de l’objet.

Les fonctionnalités de l’appareil photo du V20 Pro incluent la mise au point automatique en mouvement, le mode Super nuit, la vidéo double vue, la vidéo selfie au ralenti et la double exposition, pour n’en nommer que quelques-unes.

Une batterie de 4000 mAh, qui tire son alimentation via un port USB-C jusqu’à 33 W.