Le V20 2021 de vivo a beaucoup fui ces derniers temps, nous nous attendions donc à ce qu’il devienne officiel très bientôt. Amazon India, cependant, nous a pris par surprise en listant le téléphone – et il est en stock et prêt à commander – sans même un soupçon d’annonce officielle de vivo.

Pourtant, nous allons le prendre. Alors, sans plus tarder, voyons en quoi consiste le V20 2021. Vous pouvez l’obtenir en deux couleurs, Sunset Melody et Midnight Jazz. Il dispose d’un écran tactile de 6,44 pouces 1080×2400, d’une configuration de triple caméra arrière (64 MP principal + 8 MP ultrawide + 2 MP « mono »), d’un vivaneau selfie de 44 MP avec mise au point automatique (de 15 cm à l’infini), le chipset Snapdragon 730G au helm, 8 Go de RAM, 128 Go de stockage extensible et une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. Il exécute Android 11 avec Funtouch 11 en haut.

Fondamentalement, la seule différence entre ce modèle et le V20 que nous avons déjà examiné est dans le chipset, le modèle 2021 obtient le 730G, tandis que le vanilla V20 a le 720G. Ce n’est pas une énorme différence compte tenu de la similitude de ces SoC dans l’utilisation quotidienne, mais c’est là, pour ce que ça vaut. En apparence, les deux sont identiques cependant.

Si vous souhaitez acheter un vivo V20 2021 en Inde, vous devrez payer 24 990 INR pour ce privilège, au moins sur Amazon.