Vivo a discrètement lancé le Vivo V20 2021 qui est disponible à l’achat en Inde à partir d’aujourd’hui. Jusqu’à présent, le smartphone n’était qu’une partie de la rumeur et est apparu sur le site Web du Bureau of Indian Standards (BIS) plus tôt ce mois-ci. Comme son nom l’indique, le Vivo V20 2021 est une version améliorée du Vivo V20 que la société a dévoilé en octobre. Le nouveau téléphone Vivo est équipé du SoC Qualcomm Snapdragon 730G au lieu du SoC Snapdragon 720G.

Le Vivo V20 2021 a un prix de Rs 24990 pour la seule variante de stockage de 8 Go de RAM + 128 Go. Il est disponible à l’achat sur Amazon India dans les options de couleur Midnight Jazz et Sunset Melody. Fait intéressant, le Vivo V20 lancé en octobre était également au prix de 24 990 Rs pour la même option de stockage. Amazon propose des offres de vente telles que EMI sans frais, une offre d’échange d’une valeur allant jusqu’à 13 500 Rs et une réduction de 10% avec une carte de crédit HDFC.

En termes de spécifications, le Vivo V20 2021 arbore un écran AMOLED Full HD + de 6,44 pouces (1080×2 400 pixels) doté d’un revêtement en verre mat antireflet. Sous le capot, il contient le SoC octa-core Qualcomm Snapdragon 730G, associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage intégré. Notamment, il est livré avec Funtouch OS 11 basé sur Android 11 prêt à l’emploi. La conception du module de caméra sur le nouveau téléphone est la même que celle de son frère. Sa configuration à triple caméra arrière abrite une caméra principale de 64 mégapixels, une caméra multifonction de 8 mégapixels et une caméra mono de 2 mégapixels. Les caméras arrière prennent en charge des modes tels que la mise au point automatique de mouvement, la mise au point automatique des yeux, la mise au point automatique du corps et de l’objet, le mode super nuit, le mode nuit super grand angle, le mode nuit sur trépied, la vidéo ultra-stable, etc. Pour les selfies et les appels vidéo, il existe un appareil photo de 44 mégapixels qui prend également en charge la mise au point automatique. Les autres fonctionnalités du téléphone incluent la 4G LTE, le Wi-Fi double bande et le Bluetooth v5.1.

Le Vivo V20 2021 contient une capacité de 4000 mAh qui prend en charge une charge rapide de 33 W via le port USB Type-C.