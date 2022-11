vivo V2 ISP officiellement annoncé avec un traitement plus rapide, une meilleure optimisation de l’éclairage faible

vivo a organisé une conférence intitulée “Dual-Core X Imaging Technology” en Chine où il a annoncé son nouveau FAI – vivo V2. La société a également révélé qu’elle travaillait en étroite collaboration avec Mediatek et que les futurs téléphones vivo avec Dimensity 9200 auront des améliorations de l’IA et du NPU et de nouvelles fonctionnalités.

Le nouvel ISP (Image Signal Processor) de vivo est de troisième génération, suivant les traces de vivo V1 et vivo V1+. Cette puce est dotée d’une capacité de puissance de calcul, d’une densité de puissance et d’une densité de données inégalées, selon vivo. Au cours de l’événement, un dirigeant de vivo a révélé qu’il existe une unité de cache SRAM (RAM statique) dédiée qui peut réduire la consommation d’énergie maximale de plus de 99 % et le taux d’efficacité énergétique à 200 %, par rapport aux DDR classiques avec une conception de mémoire externe.

L’architecture du vivo V2 fournit l’effet de traitement d’image et l’efficacité énergétique grâce à la conception de l’interconnexion double cœur FIT et du DLA à mémoire proche. La puce d’imagerie de vivo a toujours consisté à capturer rapidement des photos dans des conditions de faible éclairage, et le moteur de qualité d’image ultra-clair dispose désormais d’un algorithme spécial appelé Ultra Zoom EIS, combinant IMU, OIS et EIS pour un meilleur zoom sans perdre la qualité de la image.

Le vivo V2 apporte également une capture « sans latence » qui, en théorie, devrait fonctionner grâce à la détection de mouvement pour prendre une photo du moment où vous appuyez sur le déclencheur. Il existe également RawEnhance 2.0 qui s’appuie sur la première version de la fonction d’empilement d’images qui produit des photos HQ en basse lumière.

Un grand sujet était également le partenariat de vivo avec le fabricant de puces taïwanais Mediatek et que pourrait apporter de plus le Dimensity 9200 aux futurs produits phares iQOO et X. Tous les futurs téléphones rendront le changement d’application et le téléchargement en arrière-plan encore plus rapides grâce à la nouvelle transmission de traitement CPU à UFS.

vivo, Mediatek et les développeurs Tencent de Honor of Kings ont travaillé ensemble pendant vingt mois pour proposer un mode de qualité d’image adaptatif. L’exécution du jeu à des réglages élevés pendant 1 heure dans un environnement contrôlé de 26 degrés Celsius dans un cadre presque complet a porté l’erreur quadratique moyenne à 0,92, ce qui est le meilleur de l’industrie.

Il existe également le mode AI Airport qui permet d’économiser jusqu’à 30 % d’énergie en mode avion, et la connectivité est restaurée en 1,52 seconde lorsque le mode est désactivé après l’atterrissage. La protection oculaire du Dimensity 9200 devrait également réduire encore plus la lumière bleue que les téléphones non-vivo, abaissant la lumière bleue visible à haute énergie à moins de 5 %.

La puce vivo V2 arrivera pour la première fois sur la série vivo X90, la vanille vivo X90 devant fonctionner sur la plate-forme Dimensity 9200 lors de son lancement.

La source (en chinois)