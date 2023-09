vivo travaille sur deux nouveaux pliables, le S Flip et le V Flip

Deux nouvelles listes de marques de vivo sont apparues sur le site Web de l’EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle), toutes deux faisant probablement référence aux futurs smartphones pliables à clapet nommés vivo V Flip et vivo S Flip.

À l’heure actuelle, la société dispose d’un smartphone pliable standard sous le nom de vivo X Fold2 et d’un smartphone pliable vertical nommé vivo X Flip. Et étant donné que ces deux modèles sont les modèles phares, il est fort possible que les futurs modèles V Flip et S Flip soient des sortes de milieu de gamme.









Inscriptions à l’EUIPO

Motorola a récemment lancé son duo Razr 40, le modèle vanille étant un pliable axé sur le budget et il y a une rumeur selon laquelle Samsung envisage également de fabriquer des pliables moins chers. La rumeur concernant deux smartphones à clapet économiques ne semble donc pas exagérée. Peut-être que d’autres équipementiers se tournent vers le segment pliable à petit budget, encore inexploité.

À mesure que le marché des appareils pliables mûrit et que la technologie des écrans pliables devient plus accessible, nous commencerons à assister à un afflux de smartphones pliables économiques et il semble que la tendance commence.

