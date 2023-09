vivo T2 Pro arrive en Inde avec le SoC Dimensity 7200

En avril, vivo a lancé les T2 et T2x en Inde, mais il semble maintenant que la série n’était pas complète. En fait, un troisième membre rejoindra bientôt ces deux sur le marché indien, et il sera commercialisé sous le nom de vivo T2 Pro.

Aujourd’hui, certains détails à ce sujet ont été divulgués par une source généralement fiable, alors allons-y directement.

vivo T2

Le vivo T2 Pro serait alimenté par le chipset Dimensity 7200 de MediaTek, ce qui contribuera à le positionner comme le plus axé sur les performances de la famille. Le T2 Pro aurait réussi à atteindre un score AnTuTu de 600 000, pour prouver ce point.

Selon les rumeurs, le T2 Pro arriverait en Inde en deux versions, avec respectivement 128 Go et 256 Go de stockage. Les deux auront 8 Go de RAM. Le smartphone sera lancé exclusivement sur Flipkart, même si on ne sait toujours pas quand le lancement aura lieu.

C’est tout ce que nous savons pour l’instant sur le vivo T2 Pro, mais cela ressemble définitivement à une nette avancée par rapport aux T2 et T2x.

Source