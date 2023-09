vivo T2 Pro annoncé : SoC Dimensity 7200 et écran OLED incurvé

vivo vient d’annoncer le T2 Pro en Inde, qui ressemble à un milieu de gamme séduisant avec le premier chipset de milieu de gamme 4 nm de MediaTek, le Dimenisty 7200. La sortie officielle du combiné est cependant prévue pour le 29 septembre à 19 heures, heure locale, et les ventes commenceront le Flipkart.

Outre le Dimensity 7200, le T2 Pro dispose d’un grand panneau AMOLED incurvé de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une luminosité maximale de 1 300 nits et une profondeur de couleur de 10 bits. Les variantes de mémoire disponibles ne sont que deux : 8 Go/128 Go et 8 Go/256 Go.

Le matériel de l’appareil photo à l’arrière est l’une des caractéristiques les plus remarquables du téléphone, car il offre un jeu de tir principal OIS de 64 MP f/1,8 ainsi qu’un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que l’avant contient un vivaneau de 16 MP f/2,5. La caméra arrière est également aidée par un flash annulaire LED, que vivo appelle Aura Light.

La capacité de la batterie n’est cependant pas aussi impressionnante, car elle est inférieure à la norme de l’industrie – 4 600 mAh. Le T2 Pro compense avec une solution de charge rapide de 66 W et un design étonnamment léger. Le combiné fait pencher la balance à 175 grammes tout en intégrant un dos en verre et une protection IP52 contre les éclaboussures et la poussière.









Nouvelle Lune Noir et Dune Or

Le vivo T2 Pro sera disponible en noir New Moon et Dune Gold et est en précommande, à partir de 21 999 INR.

Source