Mediatek a annoncé que deux chipsets 6 nm et que les sociétés de smartphones avaient déjà embarqué dans le train hype, se précipitant pour lancer leurs appareils avec les plates-formes Dimensity. Alors que nous savions que la série Redmi K40 serait la première à apporter le Dimensity 1200, nous avons maintenant appris d’un leakster que le vivo S9 sera le premier téléphone alimenté par la puce Dimensity 1100.

Le nouvel appareil sera livré avec un écran de 6,4 pouces, mais il aura une encoche standard, pas une goutte d’eau ou un trou de perforation. La raison en est que vivo veut créer une configuration à double caméra frontale, l’une des cames étant de 44 MP, l’autre agissant comme un tireur ultra grand angle pour les selfies de groupe.

Le vivo S9 est probablement le téléphone V2072A qui est déjà apparu sur Google Play Console. Il sera livré avec 12 Go de RAM et Android 11 prêts à l’emploi, probablement avec OriginOS en haut. Nous nous attendons également à ce que l’écran soit un panneau AMOLED et, espérons-le, il sera vendu dans le monde entier, bien que la série vivo S ne soit pas réputée pour sa disponibilité à l’étranger.

La source (en chinois) | Via