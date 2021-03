vivo S9 5G et S9e 5G annoncés avec un design familier et des composants internes améliorés

Vivo vient d’annoncer les S9 5G et S9e 5G – des successeurs directs du vivo S7 avec un design identique mais avec un matériel amélioré à l’intérieur. Le matériel est maintenant capable de la connectivité 5G, d’où les noms. Et comme vous l’avez probablement deviné, le S9e est une version atténuée du S9 standard.

Commençons par le S9 5G. Il utilise un chipset MediaTek Dimensity 1100 basé sur le nœud 6 nm et est associé à une mémoire de 8 Go / 128 Go ou de 12 Go / 256 Go. L’écran est toujours AMOLED avec une diagonale de 6,44 pouces et une encoche pour la caméra frontale. Le panneau prend en charge HDR10 + et offre une résolution FHD + à 90 Hz.

Les appareils photo à l’arrière se composent d’une unité principale 64MP avec un objectif ultra-large 8MP et un objectif 2MP dédié à la photographie macro. La petite encoche à l’avant est suffisante pour accueillir un appareil photo principal de 44MP et un 8MP pour les images fixes ultra-larges.

La batterie qui maintient les lumières allumées est évaluée à 4000 mAh et prend en charge une charge rapide de 33 W. L’appareil fonctionne sur le nouvel OriginOS de vivo basé sur Android 10.

Le modèle S9e 5G est assez similaire à l’original et conserve même le même écran, mais remplace l’encoche par un modèle en forme de goutte d’eau car il ne contient qu’un seul appareil photo 32MP. Le chipset est également rétrogradé à Dimensity 820 disponible en deux configurations de mémoire – 8 Go / 128 Go ou 8 Go / 256 Go.

La même configuration de triple caméra se trouve à l’arrière avec la batterie et le chargement.

Depuis que les appareils ont été annoncés pour le marché chinois en premier, le prix est le suivant: 2999 CNY (~ 465 $) pour le vivo S9 5G de base ou 3299 CNY (~ 510 $) pour la variante renforcée de 12 Go / 256 Go. Le S9e 5G commence à 2399 CNY (~ 370 USD) pour le modèle 8 Go / 128 Go et demande 2699 CNY (~ 420 USD) pour l’itération 8 Go / 256 Go. La vanille S9 5G sera disponible à partir du 12 mars en Chine, tandis que la disponibilité de la S9e 5G n’a pas encore été divulguée.

