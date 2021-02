vivo vient de sortir un nouveau téléphone appelé vivo S7t. Comme son nom l’indique, il se rapproche assez du vivo S7 existant, mais possède un chipset différent.

Le nouveau combiné est alimenté par une puce Dimensity 820 de Mediatek au lieu du Qualcomm Snapdragon 765G tout en conservant l’écran AMOLED de 6,44 pouces, l’appareil photo principal de 64 MP et une batterie de 4 000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Le téléphone n’a qu’une seule combinaison de mémoire – 8 Go de RAM + 128 Go de stockage. L’îlot de caméras à l’arrière dispose également d’une caméra ultra-large de 8 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP, tandis que la double caméra frontale se compose d’unités standard de 44 MP et d’unités ultra-larges de 8 MP. Le téléphone est livré avec OriginOS, basé sur Android 11.







vivo S7t

Le chipset Mediatek est peut-être un peu plus puissant sur le papier, mais vivo vend le S7t exactement au même prix que le vivo S7 ordinaire – 2 598 CNY, soit environ 400 $ / 335 €. Le téléphone, disponible en deux couleurs – noir ou bleu dégradé, est déjà prêt à être précommandé / enregistré dans le propre magasin de vivo et chez les principaux détaillants en ligne chinois.

La source (en chinois)