vivo a dévoilé le S7 5G en août dernier et l’a suivi avec le S7e 5G en novembre. Maintenant pronostiqueur Station de chat numérique affirme que vivo ajoutera un troisième membre à la gamme S7, baptisé vivo S7t, qui sera alimenté par le SoC Dimensity 820.

La source dit que le reste des spécifications du S7t resteront les mêmes que le S7 vanilla, ce qui signifie qu’il comportera un écran FullHD + AMOLED de 6,44 pouces avec un lecteur d’empreintes digitales en dessous et une batterie de 4000 mAh avec une charge de 33W.





vivo S7 5G

Le S7t aura un total de cinq caméras à bord – des caméras 44MP de large et 8MP ultra-larges à l’avant, avec la caméra principale de 64MP à l’arrière rejoint par des unités de capteur de profondeur 8MP ultrawide et 2MP.

Le vivo S7 5G est disponible en configurations de mémoire 8 Go / 128 Go et 8 Go / 256 Go, nous nous attendons donc à ce que le S7t ait les mêmes options. Le S7 5G exécute Android 10 hors de la boîte, mais nous espérons que le S7t démarrera Android 11.

La source (en chinois)