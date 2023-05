vivo S17e dévoilé, lancement de la série complète prévu pour le 31 mai

Le vivo S17e est apparu silencieusement en vente sur le site Web de la société aujourd’hui. La gamme complète de S17 n’a pas encore été annoncée, mais le lancement aura officiellement lieu dans exactement une semaine, le 31 mai.

Le nouveau smartphone dispose d’un écran de niveau phare mais d’un chipset Dimensity 7200 milieu de gamme, ainsi que de deux caméras, dont une seule utilisable seule.

L’avant du vivo S17e est tout au sujet de l’AMOLED 10 bits de 6,78 pouces avec une résolution de 1080p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Il a des côtés incurvés et un scanner d’empreintes digitales en dessous, tandis que le dessus a un trou de perforation pour la caméra selfie 16 MP.

Le dos apporte un appareil photo principal de 64 MP et un tireur auxiliaire de 2 MP qui assiste le flou d’arrière-plan dans les portraits.

Le téléphone dispose d’une batterie de 4 600 mAh qui prend en charge une charge de 66 W via le port USB-C en bas. Il exécute OriginOS 3 sur Android 13 et prend en charge la connectivité Wi-Fi 6 et 5G.

Le vivo S17e est proposé en trois couleurs – or, bleu et noir, les deux premiers ayant un design sable soigné développé par la nouvelle technologie de revêtement à trois couches.











Vivo S17e

Le téléphone est déjà en vente. La configuration de mémoire 8/128 Go est de 2 099 CNY (300 $/275 €), le choix 8/256 Go est de 2 299 CNY (325 $/300 €), tandis que la version 12/256 Go est de 2 499 CNY (355 $/€). 330).

Les téléphones e de la série S échappent rarement à la Chine, nous garderons donc les yeux ouverts pour les S17 et S17 Pro qui vont probablement s’internationaliser dans le cadre de la famille V.

Source (en chinois)