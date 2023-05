vivo S17 apparaît avec Snapdragon 778G + SoC, S17 Pro aura une caméra selfie de 50 MP

La série vivo S17 sera officiellement dévoilée le 31 mai, et nous nous attendons à ce que les vanilles vivo S17 et vivo S17 Pro fassent leur apparition. L’option la plus puissante devrait avoir un chipset Dimensity 8200, mais la version de base est susceptible d’avoir un SoC Snapdragon 778G +, selon une liste sur Geekbench.

L’appareil vivo V2283A, dit être le vivo S17, a été répertorié avec le chipset «lahaina», et bien qu’il s’agisse du nom de code de la série Snapdragon 888, nous pouvons confirmer qu’il s’agit en fait du 778G + en raison des différents combos CPU, ainsi que le GPU étant Adreno 642L. La liste a également révélé que la version vanille des prochains midrangers aura une option de 12 Go de RAM et sera livrée avec Android 13 prête à l’emploi.

En attendant, la page officielle Weibo de vivo a publié quelques détails sur l’appareil photo vivo S17 Pro, révélant qu’il aura un flash LED qui peut être programmé pour s’allumer à différentes températures, et il y aura également deux flashs orientés vers l’avant, intégré dans la lunette supérieure.













Détails des caméras vivo S17

La caméra frontale aura un capteur de 50 MP, tandis que le tireur de portrait à l’arrière sera un véritable appareil photo utilisable avec un zoom téléobjectif 2x. Il y aura également un « capteur spectral à super détection » qui devrait permettre un meilleur rendu des couleurs, mais vivo n’a pas révélé de détails sur cette technologie. Nous en saurons plus dans deux jours lors du lancement.

Source (en chinois) | Via