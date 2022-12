vivo S16 trio annoncé, S16 Pro apporte Dimensity 8200 et 50MP seflie cam

La gamme vivo S16 est officielle avec trois téléphones – le vivo S16 Pro est le leader du peloton avec son écran AMOLED incurvé, son chipset Dimensity 8200 et ses caméras 50MP à l’avant et à l’arrière. Le vanilla S16 apporte le même affichage et le même design, mais avec des caméras modifiées et le chipset Snapdragon 870 vieillissant mais toujours capable. Le S16e est l’entrée budgétaire de la gamme avec un SoC Exynos 1080 et un écran AMOLED 120 Hz.

Le S16 Pro et le vanilla S16 offrent tous deux des écrans AMOLED incurvés de 6,78 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et un impressionnant jeu de tir selfie de 50 MP avec autofocus et double flash LED logés au-dessus de l’encoche. Le vivo S16e opte pour un écran plat AMOLED plus petit de 6,62 pouces avec le même taux de rafraîchissement de 120 Hz et une caméra selfie de 16 MP.









vivo S16 Pro et vivo S16

La configuration de la caméra arrière sur le S16 Pro est illustrée par sa caméra principale de 50MP qui utilise le capteur Sony IMX766V et OIS. Il y a ici un module ultra large 8MP ainsi qu’une caméra macro 2MP. En passant au vivo S16, nous retrouvons la même configuration que sur le vivo S15 – une caméra principale 64MP avec PDAF et OIS aux côtés d’unités macro ultra larges 8MP et 2MP. Le S16 obtient une caméra principale de 50MP avec une ouverture f/1.8 aux côtés d’un module macro de profondeur 2MP et d’une caméra de profondeur 2MP.









Vivo S16e

Le Dimensity 8200 de MediaTek est à la tête du nouveau vivo S16 Pro tandis que le modèle vanille reçoit la puce Qualcomm Snapdragon 870 qui a également été utilisée sur le vivo S15 de l’année dernière. Le modèle économique S16e réutilise également le chipset de son prédécesseur, l’Exynos 1080 de Samsung.

Les batteries des trois téléphones ont une capacité de 4 600 mAh et offrent une charge filaire rapide de 66 W. vivo S16 et S16 Pro démarrent Android 13 avec OriginOS 3 en haut tandis que le S16e apporte le Android 11 daté avec Origin OS Ocean en haut.

vivo s16 pro est disponible en noir et vert jade et commence à 3 299 CNY (472 $) pour la version 12/256 Go. Le modèle haut de gamme 12/512 Go coûtera 3 599 CNY (515 $).

vivo s16 est disponible en noir, vert jade et dégradé. Le modèle de base 8/128 Go commence à 2 499 CNY (357 $) tandis que le modèle haut de gamme avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage est au prix de 3 299 CNY (472 $).

vivo s16e est disponible en noir, vert jade et violet. Il commence à 2 099 CNY (300 $) pour le modèle 8/128 Go et monte à 2 499 CNY (357 $) pour la version 12/256 Go.

Les ventes officielles des trois téléphones vivo S16 en Chine commencent le 30 décembre. Il n’y a pas de mot sur une sortie internationale pour l’instant.