vivo S12 et S12 Pro arrivent avec des caméras selfie impressionnantes

La série vivo S12 est enfin officielle avec la vanille S12 et une S12 Pro plus grande et plus puissante. Les deux sont livrés avec des chipsets Dimensity et des caméras selfie doubles, avec des flashs à double LED. La société a déclaré que les flashs peuvent être réglés manuellement sur n’importe quelle couleur souhaitée entre 3000K et 6000K.

vivo S12

La vanille vivo S12 est livrée avec un panneau AMOLED de 6,44 pouces. Il a une résolution de 1080p, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz. L’écran est compatible HDR10+ et son encoche contient un appareil photo large 44MP f/2.0 et un tireur ultra large 8MP f/2.3.

Le vivo S12 exécute OriginOS Ocean sur un chipset Dimensity 1100, couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM et 256 Go de stockage.

À l’arrière, vous obtenez un appareil photo principal de 108 MP avec un objectif à ouverture f/1.9. À côté se trouvent un appareil de tir ultra-large 8 MP f/2.2 et un appareil photo portrait 2MP f/2.4.

La batterie a une capacité de 4 200 mAh et se charge jusqu’à 44 W sur un fil.

Le vivo S12 se vend 2 799 CNY pour la version de base 8/256 Go et 2 999 CNY pour la version 12/256 Go. Vous avez le choix entre trois couleurs : or, bleu, noir.

vivo S12 Pro

Ce téléphone apporte un Dimensity 1200 à la table, ainsi qu’un écran AMOLED plus grand de 6,56 pouces qui fonctionne à 90 Hz et prend en charge un taux d’échantillonnage tactile de 240 Hz.

Il possède une caméra frontale principale 50MP f/2.0 encore plus impressionnante et le même tireur ultra-large 8MP f/2.3. La configuration à l’arrière est identique à celle du S12 avec des caméras de détection de profondeur 108MP principales, 8MP ultra-larges et 2MP.

La taille plus grande du S12 Pro a permis à un 4 300 mAh légèrement plus grand de s’adapter. La vitesse de charge est cependant inchangée jusqu’à 44 W.

Le trio de couleurs disponibles est l’or, le bleu et le noir. Les prix ici sont de 3 399 CNY pour l’option 8/256 Go ou de 3 699 CNY pour la variante 12/256 Go.

La première vente du duo est prévue le 30 décembre.

Source 1 • Source 2 (les deux en chinois)