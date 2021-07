Vivo S10 Pro sera livré avec un travail de peinture sensible à la lumière UV, fuite de spécifications via Google Play Console

Les vivo S10 et S10 Pro sont sur le point d’être annoncés et nous avons déjà une bonne idée de ce à quoi ressemblerait le modèle Pro et du matériel qu’il offrirait. La liste de la console Google Play vient donc plutôt comme une confirmation de ce que nous avons entendu jusqu’à présent.

Cependant, une vidéo présentant une nouvelle fonctionnalité intéressante sur le S10 Pro a fait surface en ligne. Apparemment, le S10 Pro est dans la vidéo avec un dos mat familier avec une couleur dégradée bleue mais avec une torsion. Lors de l’exposition à la lumière UV, le dos se transforme en une nuance de bleu plus foncé afin que vous puissiez même dessiner sur la surface. L’effet, cependant, s’estompe en 2 à 5 minutes environ.

Il n’y a pas d’explication supplémentaire dans la vidéo mais la légende mentionne la possibilité de mesurer l’intensité UV.

Et quant à la liste de la console Google Play, elle confirme le SoC Dimensity 1100 ainsi que la configuration de la double caméra frontale assise sur une encoche plus large que d’habitude. Une version de 12 Go de RAM est également confirmée dans le portefeuille. L’écran reste un OLED de 6,4″ avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

La source | Passant par