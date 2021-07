vivo S10 Pro arrive sur TENAA, a un appareil photo principal de 108 MP

Le vivo V2121, qui devrait être lancé sous le nom de S10 Pro, est apparu sur TENAA plus tôt ce mois-ci, mais nous avons maintenant la fiche technique complète, ainsi que des images réelles du smartphone. Il aura un îlot de caméra rectangulaire à l’arrière pour le triple tireur, et il y a aussi deux caméras à l’avant – probablement emballées dans une encoche réelle.









TENAA ne répertorie pas le chipset réel du vivo S10 Pro, mais la fréquence du processeur est de 2,6 GHz, ce qui est probablement le Dimensity 1100. Il sera couplé à 6/8/12 Go de RAM et 64/128/256 Go de stockage, et il n’y a pas de mot sur les options extensibles.

La triple configuration à l’arrière se compose d’un tireur principal de 108 MP, d’une caméra ultra-large probable de 8 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. La face avant est de 44 MP + 8 MP, héritant probablement de la même solution vivo mise en œuvre dans la série S9 précédente – appareil photo principal + ultra-large pour obtenir tous vos amis dans le selfie.

Puisque nous parlons d’un vivo S10 Pro, il existe probablement également une variante non-Pro. Les rendus précédemment divulgués suggèrent qu’il s’agit du même smartphone avec une batterie de 4 000 mAh avec une seule différence – l’appareil photo principal est de 64 MP.

La source (en chinois) | Passant par