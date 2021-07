vivo S10 Pro arrive le 15 juillet avec un appareil photo 108MP

vivo a présenté la série S9 en mars et la société a annoncé aujourd’hui qu’elle dévoilerait la gamme S10 la semaine prochaine, le 15 juillet.

vivo n’a pas explicitement mentionné le nombre de smartphones inclus dans la série S10, mais nous aurons un modèle Pro puisque c’est ce que le fabricant de téléphones utilisait pour partager les affiches de la gamme sur son compte Weibo.

Les images révèlent que le S10 Pro comportera trois caméras sur son panneau arrière, la caméra principale utilisant un capteur 108MP.







vivo S10 Pro

Vous pouvez également voir que le smartphone a des cadres plats, et une image partagée sur le site Web chinois de vivo nous dit que le S10 Pro aura un écran à encoches et sera livré avec deux caméras frontales.

vivo n’a rien divulgué d’autre sur la série S10, mais des fuites précédentes ont révélé que la vanille S10 viendra avec Dimensity 1100, appareil photo principal 108MP, charge 44W, stockage UFS 3.1, NFC et deux options de RAM – 8 Go (+ 3 Go virtuel) et 12 Go (+ 4 Go virtuels).

Avec l’annonce encore dans une semaine, vous pouvez vous attendre à en savoir plus sur la gamme S10 de vivo dans les prochains jours.

Source 1, 2, 3, 4 (tout en chinois)