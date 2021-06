vivo S10 fuit avec appareil photo principal 108 MP, chipset Dimensity 1100

vivo a lancé le smartphone S9 en mars, et il travaille déjà sur le successeur de ce modèle, selon une nouvelle fuite en provenance de Chine aujourd’hui. Non seulement cela, mais le S10 semble être finalisé, ce n’est donc qu’une question de temps avant qu’il ne devienne officiel. Tel est le rythme rapide des lancements de téléphones ces jours-ci.

On dit que le vivo S10 arbore le chipset MediaTek Dimensity 1100 à la barre, tout comme le S9, mais contrairement à son prédécesseur, il aura un appareil photo principal de 108 MP.

Il bénéficie également de la prise en charge NFC, du stockage UFS 3.1, d’une charge rapide de 44 W (passant de zéro à 38 % en 15 minutes) et d’Android 11 à bord sous la propre interface utilisateur de vivo. Il y aura deux versions de mémoire, toutes deux extensibles via la « RAM virtuelle » – 8 Go physique + 4 Go virtuel et 12 Go physique + 4 Go virtuel.

Ce sont toutes les informations qui ont été dévoilées jusqu’à présent, mais restez à l’écoute et nous vous tiendrons au courant lorsque nous en saurons plus sur le prochain vivo S10.

La source (en chinois) | Passant par