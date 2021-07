vivo S10 et S10 Pro arrivent avec des caméras selfie 44MP et des chipsets Dimensity 1100

Juste au bon moment, vivo a lancé sa série S10 en Chine. Les deux midranges sont livrés avec des spécifications impressionnantes et des designs minces et plats mesurant seulement 7,29 mm et pesant 173 grammes. La paire apporte également des dos photochromiques qui réagissent aux changements de lumière offrant une apparence unique. Les deux modèles sont livrés avec des Super AMOLED de 6,44 pouces à 90 Hz, des caméras selfie de 44 MP, des chipsets Dimensity 1100 et des batteries de 4 000 mAh avec une charge filaire de 44 W.

Le S10 Pro a le dessus dans le département des appareils photo avec son capteur ISOCELL HM2 1/1,52 pouce 108MP avec binning 9:1-pixel. Le modèle vanille opte plutôt pour un jeu de tir principal de 64 MP. Il existe également une caméra macro ultra-large de 8MP et 2MP partagée entre les deux modèles.

Les caméras frontales comprennent un tireur selfie principal de 44 MP avec mise au point automatique qui capture le contenu HDR et une vidéo de résolution jusqu’à 4K. Il existe des effets de flou d’arrière-plan en temps réel ainsi qu’un mode portrait. Vous bénéficiez également d’un vivaneau ultra-large de 8 MP qui vous aide à intégrer plus de contenu dans les prises de vue. La lunette supérieure abrite également des flashs à double LED qui peuvent éclairer même les photos les plus sombres.







Caméra selfie vivo S10/S10 Pro • Configuration de la caméra arrière S10 Pro

Les composants internes sont alimentés par le MediaTek Dimenisty 1100 associé à 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage. Les deux téléphones démarrent OriginOS basé sur Android 11 et sont livrés avec des scanners d’empreintes digitales à l’écran.

Les S10 et S10 Pro sont disponibles dans les options de couleur blanc, noir, citron vert et dégradé. Le S10 de base avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage commence à 2 799 CNY (433 $) tandis que le S10 Pro avec la même configuration 8/128 Go sort à 3 999 CNY (618 $). Les premières ventes en Chine commencent le 23 juillet.