Le X60 et le X60 Pro incluent tous deux le chipset Snapdragon 870 – une version surchargée du produit phare Snapdragon 865 de l’année dernière, et ici un remplacement de la puce Samsung Exynos 1080 utilisée dans les téléphones en Chine. Vivo était vague sur les raisons du changement, l’attribuant uniquement à «la restauration [to] les besoins de [the] audience mondiale. »

Les trois téléphones X60 offrent des écrans AMOLED de 6,56 pouces, 120 Hz avec des fréquences d’échantillonnage tactile de 240 Hz, ainsi que jusqu’à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, et des caméras conçues en collaboration avec Zeiss.

