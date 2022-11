Vivo Pro Kabaddi League lance PKL Unplugged

Vivo Pro Kabaddi League a toujours donné la priorité à un engagement profond avec les fans de vivo PKL. Dans le cadre de son extension constante de cet engagement, la Ligue a décidé de faire passer l’engagement des fans à un niveau supérieur au cours de la saison 9 vivo PKL en cours.

Avec l’action sur le tapis hypnotisant tout le monde et partout dans le monde, les amateurs de kabaddi auront un aperçu spécial de la vie et de l’esprit de leurs stars vivo PKL préférées hors du tapis dans la nouvelle propriété numérique de la Ligue – vivo PKL Unplugged.

Exclusivement disponible sur l’application vivo PKL et sur le site Web, vivo PKL Unplugged comprendra plusieurs segments passionnants tels que Ultimate Panga Fan, Mazedaar Panga, Coach ki Soch et Rapid Fire Raid.

Voici un aperçu du teaser de PKL Unplugged :

La série Ultimate Panga Fan offrira une occasion inédite aux fans de Kabaddi d’exprimer leur amour pour leurs équipes et joueurs préférés, tandis que les stars divertiront également les fans à travers des défis tendance et des incendies rapides et rapides. De plus, les fans de kabaddi auront la chance d’entendre les 12 entraîneurs en chef parler des détails pratiques de l’entraînement et de leur version de l’histoire.

Parlant du lancement de PKL Unplugged, Anupam Goswami, responsable des ligues sportives, commissaire des sports et de la ligue Mashal, vivo Pro Kabaddi League, a déclaré: «Avec la stature croissante des athlètes PKL, nous réalisons que les fans veulent voir et dialoguer avec leurs héros PKL au-delà. le tapis aussi. C’est pourquoi vivo PKL Unplugged est une initiative spéciale pour nous car cela donnera aux fans une chance brillante de connaître la personnalité derrière les superstars qu’ils sont. C’est un nouveau voyage pour nous et nous continuerons à chercher à proposer des initiatives originales pour nos fans à l’avenir.

La saison 9 en cours de la vivo Pro Kabaddi League a été lancée au Shree Kanteerava Indoor Stadium, Bengaluru le 7 octobre 2022 et s’y est déroulée jusqu’au 26 octobre 2022, après quoi la Ligue a déménagé au Shree Shivchhatrapati Sports Complex, Balewadi, Pune le 28 Octobre 2022.

La troisième étape du tournoi se déroulera au Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad du 18 novembre 2022 au 10 décembre 2022 avant les Playoffs et la Finale.

Alors que les fans peuvent profiter de tous les matchs de PKL9 en direct après avoir réservé des billets sur BookMyShow, ils ont désormais également la possibilité de se connecter à PKL Unplugged sur : https://www.prokabaddi.com/pkl-unplugged ou peuvent suivre les mises à jour en direct sur vivo Pro Ligue Kabaddi, sur www.prokabaddi.com, via l’application officielle ProKabaddi ou en suivant @prokabaddi sur Instagram, Youtube, Facebook et Twitter.

