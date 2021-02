vivo présentera officiellement l’iQOO Neo5 le 16 mars

Les rapports de la semaine dernière suggèrent qu’un téléphone appelé vivo iQOO Neo5 arrive le mois prochain, et aujourd’hui nous avons une confirmation officielle. La sous-marque vivo a révélé que le lancement aura lieu le 16 mars.

Cette annonce est également la première fois que iQOO reconnaît l’existence du téléphone – jusqu’à présent, il n’est apparu que dans des fuites. Les rumeurs suggèrent que le téléphone aura un chipset Snapdragon 870, un écran Samsung et une charge filaire de 88W, ainsi que 66W sans fil.

Le vivo iQOO Neo5 devrait disposer de 8 Go de RAM et de 128 Go de stockage avec une nouvelle technologie d’augmentation de la capacité de RAM. Que cela soit vrai et comment cela fonctionnera sur un smartphone n’a pas encore été confirmé par vivo et nous le saurons avec certitude dans 2,5 semaines.

