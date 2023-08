vivo présentera la série iQOO Z8 en septembre

La série iQOO Z7 est arrivée en mars, et six mois plus tard, la marque vivo apportera les successeurs iQOO Z8. Selon un informateur sur Weibo, la nouvelle gamme sera introduite en septembre et disposera pour la première fois d’une option de stockage de 512 Go.

L’iQOO Z8x est déjà apparu sur 3C, mais la liste revendiquait un support de charge de 44 W, soulevant la question de savoir s’il s’agissait bien de la série à venir. En comparaison, l’iQOO Z7x prenait en charge une charge de 80 W, ce qui était inférieur à la norme de 120 W sur le vanilla Z7.











iQOO Z7 en noir spatial, bleu atomique et orange infini

Nous nous attendons à ce que l’iQOO Z8 dispose d’un écran LCD de 6,64 pouces de résolution Full HD + et d’un taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz. Le chipset devrait être un Dimensity 8200 et la batterie serait de 5 000 mAh avec une charge de 120 W. L’appareil photo principal restera à 64 MP avec OIS.

L’itération x du Z8 est généralement un appareil plus abordable. Le compromis sur les performances devrait provenir du chipset Snapdragon 6 Gen 1, mais la batterie est généralement plus grosse – ici, elle est susceptible d’être de 6 000 mAh.

Les derniers détails sont inconnus, mais si un lancement a vraiment lieu dans les prochaines semaines, nous nous attendons à ce qu’iQOO commence à taquiner les appareils sur leurs profils de médias sociaux.

Source (en chinois) | Via 1 • Via 2