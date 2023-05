vivo présentera la série iQOO Neo 8 le 23 mai

Des rumeurs suggéraient précédemment que la série iQOO Neo 8 arriverait ce mois-ci, et aujourd’hui nous avons une confirmation officielle. La marque vivo lancera ses nouveaux smartphones le 23 mai, et pour la première fois dans l’histoire des téléphones Neo, il y aura une version Pro.

Les teasers officiels ont révélé un chipset Dimensity 9200+ et un FAI vivo V1+, mais nous devons encore savoir s’ils seront réservés à l’iQOO Neo 8 Pro ou si la version vanille les obtiendra également.

Les téléphones Neo auront trois tireurs, et cette fois l’îlot de caméra est plus agréable visuellement, contrairement à l’arrangement chaotique de la précédente série Neo 7. L’appareil photo principal aura OIS, tandis que la couleur du héros du panneau arrière est le cuir rouge, ce qui devrait être bon pour la manipulation.

Le site officiel a révélé qu’il y aura une combinaison de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage, et que le téléphone sera compatible avec les gadgets Neo tels qu’une manette de jeu latérale ou un accessoire de refroidissement par air. Il reste deux semaines avant l’événement au cours duquel nous nous attendons à ce qu’iQOO révèle plus de détails, de spécifications et de fonctionnalités.

Source (en chinois) | Via