Selon le dernier rapport hebdomadaire sur la part de marché des smartphones de Recherche de contre-porosité, vivo est désormais le leader en termes de parts de marché en Chine. Le rapport couvre la semaine 11 de l’année en cours (du 8 au 14 mars) et attribue à vivo une part de marché de 24%. Oppo arrive en deuxième position avec une part de marché de 21%, tandis que Huawei est tombé à 15% à la troisième place.

Statistiques de performance des parts de marché chinoises pour les semaines 8 à 13

Counterpoint répertorie les solides performances de vente des séries Y30 et Y31 de vivo, ainsi que des vivo S9 5G et S9e 5G récemment lancés, comme principaux contributeurs à l’ascension de la marque au sommet. Le rapport reconnaît également la poussée de vivo pour la 5G comme un facteur clé de sa popularité parmi les utilisateurs, 76% de tous les téléphones vivo vendus désormais dotés d’une connectivité de nouvelle génération.

La gamme de produits cohérente de la marque a également joué un rôle clé, les séries NEX et X étant les offres phares, tandis que les modèles X, S et Y aux côtés de la sous-marque iQOO servent le milieu de gamme et le budget du marché.

Oppo est toujours à la hauteur après avoir été couronné le mois dernier comme la plus grande marque de smartphones et surpassé Huawei, qui a continué de baisser après les sanctions américaines sévères.

La source