L’année dernière, vivo a déposé plusieurs noms de produits sous sa propre marque, NEX et iQOO. Parler autour du refroidisseur d’eau Weibo suggère que l’un d’entre eux, le vivo Pad, sera dévoilé lors de l’événement de demain aux côtés du vivo X60 Pro +.

Le Vivo Pad deviendra la première tablette de la société. Nous ne savons pas grand-chose sur la tablette car l’ardoise a réussi à éviter des fuites majeures. Nous savons qu’il pourrait bientôt avoir de la compagnie.

Parmi les noms de marque figuraient l’iQOO Pad et le NEXPAD, bien qu’il n’y ait aucun mot sur l’un ou l’autre de sitôt (et presque certainement pas pendant l’événement vivo X-series). Autre nom, la montre vivo est déjà une réalité, bien que la montre iQOO ne se soit pas encore matérialisée.

Ce n’est pas non plus la fin. Le livre vivo et NEXBOOK ressemblent à des noms d’ordinateurs portables. Il y a aussi le NEX SoC et le iQOO SoC, plus le iQOO Zeal, mais nous sommes perdus ici (vous penseriez que nous aurions entendu si vivo prévoyait de lancer sa propre ligne de chipsets).











Quelques noms de marques déposées: NEXPAD, iQOOBOOK, vivo book, NEXBOOK

Quoi qu’il en soit, l’événement vivo X60 Pro + de demain pourrait avoir «une dernière chose», le Vivo Pad. Cependant, les comptes de réseaux sociaux officiels de la société (qui se vantent du X60 depuis des jours) sont étonnamment silencieux sur la question de la tablette.

Source 1 | Source 2 (en chinois) | Via