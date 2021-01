Alors que vivo exécute une version bêta ouverte de son nouvel OriginOS, censé remplacer FuntouchOS, le fabricant lancera FuntouchOS 11 basé sur le programme bêta d’Android 11 pour quelques appareils en Inde. Le vivo V20 a fait ses débuts avec la version stable dudit logiciel, tandis que la version du système d’exploitation du V20 Pro 5G a été améliorée peu de temps après sa sortie.

À partir de fin janvier, les propriétaires de V19 et X50 peuvent avoir un avant-goût de FuntouchOS 11, tandis que les utilisateurs de V17, V17 Pro, V15 Pro et S1 recevront la mise à jour OTA à partir de mars. S1 Pro, Z1x et Z1Pro commencent à le recevoir en avril tandis que le V15 devrait attendre juin.

Nous avons déjà essayé le nouveau FuntouchOS 11 et nous pouvons dire que c’est un grand pas en avant par rapport aux itérations précédentes du logiciel. Le soi-disant OriginOS est censé être similaire, mais avec quelques fonctionnalités supplémentaires et une interface utilisateur légèrement différente. Nous n’avons pas encore appris pourquoi l’Inde obtient FuntouchOS alors que d’autres marchés passeront à OriginOS.

La source